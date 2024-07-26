Сильнейшие ожоги и отравление. Мужчина погиб в пожаре на складах с пиротехникой в Болгарии

МВД: мужчина погиб при пожаре складов с пиротехникой в Болгарии

Крупный пожар на складе пиротехники в Болгарии не могут потушить со вчерашнего вечера. Несколько человек пострадали, один из них скончался в больнице. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра внутренних дел Калин Стоянов, сообщило Болгарское национальное телевидение .

«К сожалению, есть человек, который погиб после вчерашних взрывов на складах салютов возле Елина-Пелина. Это 49-летний мужчина, у которого были ожоги 35% [тела], он был сильно отравлен газами», — сказал Стоянов.

Врачи борются за жизнь 20-летней дочери погибшего, у которой 85% ожогов тела. Ее состояние очень тяжелое. На складах до сих пор находятся еще двое человек: 60-летний мужчина и 22-летний парень. Взрывы продолжают отслеживать с помощью дронов. Власти объявили частичное чрезвычайное положение.

«Ситуация успокаивается, но, по словам коллег-специалистов, температура там была более тысячи градусов», — добавил он.

Склады фейерверков загорелись вечером 25 июля, долгое время гремели взрывы. Людей начали срочно эвакуировать, проезд на дорогах перекрыли. Аэропорт Софии продолжил работать в штатном режиме, но движение поездов приостановили.

Всю ночь на месте находились аварийные бригады, пожарные, специалисты и армейская техника. Район по-прежнему оцеплен. Проверки начнутся после того, как полностью прекратятся взрывы, а пожар потушат. К месту ЧП прибыла мобильная лаборатория для измерения вредных веществ в воздухе.

Ранее утечка радиоактивной воды произошла на АЭС в Болгарии. Авария произошла из-за ошибки персонала в шестом энергоблоке станции.