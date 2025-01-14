Сильнее, чем когда-либо. Байден заявил о небывалой мощи США

За прошедшие четыре года США под руководством демократов укрепили свои позиции на мировой арене. Президент Джо Байден заявил об этом, выступив с заключительным словом по внешней политике в Госдепе, сообщил телеканал ABC News .

«Источники нашей национальной мощи стали намного сильнее, чем четыре года назад, когда мы пришли к власти. Наши альянсы крепче, наши соперники и противники слабее, а Америка — сильнее, чем когда-либо», — сказал он.

Байден заявил, что под управлением его команды США укрепили позиции во всех ключевых областях. Количество союзников Штатов, по словам президента, увеличилось до беспрецедентного уровня, страна стала лидером по развитию технологии искусственного интеллекта, правительство сделало крупнейшие за 10 лет инвестиции в оборонную промышленность и создало самую динамичную экономику в мире.

Америке удалось избежать конфликта с Россией, добавил Байден. Он заявил о ведущей роли США в сплочении мира вокруг украинского кризиса.