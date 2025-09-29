Сикорский допустил, что конфликт на Украине завершится как Первая мировая война

Глава МИД Польши Радослав Сикорский предположил в интервью CNN , что конфликт на Украине может завершиться по сценарию Первой мировой войны. Он отметил, что тогда боевые действия остановились в тот момент, когда одна из сторон полностью исчерпала ресурсы для их продолжения.

По мнению министра, нынешняя война, вероятно, закончится аналогичным образом — когда одна из сторон не сможет поддерживать военные действия.

Первая мировая война завершилась в ноябре 1918 года подписанием Компьенского перемирия. Поражение Центральных держав стало во многом следствием истощения ресурсов: Германия лишилась доступа к сырью и продовольствию из-за морской блокады Антанты, а ее военные склады опустели.

В начале месяца Сикорский заявил, что Украина должна остаться в границах, которые способна защитить. Прежде Польша вместе с другими странами выступала за сохранение Украиной территориальной целостности.