МИД Польши озвучил новую позицию по украинским территориям

Сикорский: Украине нужно остаться в границах, которые она может защитить

Польша впервые с начала специальной военной операции предложила Украине остаться в границах, которые та способна защитить. С таким предложением выступил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский в эфире польского телеканала TVP Info .

«Украина должна остаться в границах, которые способна защитить, и таким образом иметь возможность интеграции с Западом», — сказал дипломат, отметив, что не считает себя вправе подсказывать украинским властям решения.

Все время до этого правительство Польши выступало за восстановление территорий Украины в границах 1991 года. Новая позиция Варшавы представляет собой значительное изменение этого подхода.

Ранее польские журналисты сообщили, что с начала конфликта в 2022 году беженцы с Украины незаконным образом получали пособия в Польше. Они приезжали в Польшу организованными группами и через банкоматы в Перемышле получали пособия.