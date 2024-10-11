Сийярто жестко осадил немецкого журналиста на газовом форуме в Петербурге

Сийярто жестко ответил журналисту из ФРГ, назвавшему провокацией его визит в РФ

Фото: РИА «Новости»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто жестко осадил корреспондента немецкого телеканала, назвавшего его визит в Санкт-Петербург для участия в международном газовом форуме провокацией для Брюсселя. Об этом сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на видеозапись общения с журналистом в соцсетях.

Министр спросил, о какой провокации вообще идет речь.

«Это суверенное право страны — решать, в каком мероприятии министры принимают участие, а в каком нет. Мы не являемся нацией „яволь“, так что вы не можете диктовать нам, никто не может, ни немецкое правительство, ни „зеленые“ в Германии, хорошо?» — ответил Сийярто.

В ходе газового форума «Газпром» и венгерское предприятие MVM подписали меморандум о взаимопонимании в отношении возможности увеличения поставок газа из РФ в Венгрию. По словам Сийярто, Будапешт доволен сотрудничеством в энергетике с Россией и лучших предложений для них еще не было.

Ранее министр заявил, что Венгрию не беспокоит возможное прекращение Украиной транзита через свою территорию, так как существует «Турецкий поток».

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