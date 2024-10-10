Глава МИД Венгрии Сийярто: транзит газа через Украину не имеет значения для страны

Возможное прекращение Украиной транзита газа через свою территорию не беспокоит Венгрию. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

По его словам, соответствующие поставки не имеют значения для страны, так как существует «Турецкий поток».

«Его пропускная способность на сербско-венгерской границе — 8,5 миллиарда кубометров», — добавил министр.

Он также отметил, что за 2024 год через данный газопровод было доставлено порядка 5,7 миллиарда кубометров.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте