Глава МИД Венгрии Сийярто: транзит газа через Украину не имеет значения для страны
Возможное прекращение Украиной транзита газа через свою территорию не беспокоит Венгрию. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
По его словам, соответствующие поставки не имеют значения для страны, так как существует «Турецкий поток».
«Его пропускная способность на сербско-венгерской границе — 8,5 миллиарда кубометров», — добавил министр.
Он также отметил, что за 2024 год через данный газопровод было доставлено порядка 5,7 миллиарда кубометров.
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