Сийярто: Венгрия не пустит Украину в ЕС, если у власти останется Орбан

Венгрия не допустит вступления Украины в Евросоюз, если после выборов у власти останется правительство премьер-министра Виктора Орбана. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто на митинге в Будапеште, сообщило РИА «Новости» .

По его словам, Будапешт не станет направлять венгерские деньги на поддержку украинской военной мафии, как того хочет Брюссель.

«Пока в этой стране суверенное национальное правительство, Венгрия не пойдет на войну, деньги венгров останутся в Венгрии, а украинцы никогда в жизни не войдут в Евросоюз», — сказал Сийярто.

Министр также заявил, что Будапешт продолжит бороться за возможность покупать российские нефть и газ. После парламентских выборов Брюссель хочет навсегда лишить страну российских энергоносителей, однако кабинет Орбана планирует добиваться сохранения этих поставок.

Ранее премьер-министр Венгрии отметил беспрецедентное иностранное вмешательство в парламентские выборы. Орбан пожаловался, что Сийярто не может даже позвонить бабушке, чтобы об этом не доложила какая-нибудь спецслужба.