Сийярто снова высмеял номер Зеленского с игрой на рояле без рук

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто припомнил главе киевского режима Владимиру Зеленскому номер с игрой на рояле без использования рук. Он опубликовал соответствующее видео у себя в соцсети.

На его кадрах Сийярто вместе с замглавы МВД Венгрии Бенце Ретвари и венгерским музыкантом Гергеем Богани попытался сыграть на синтезаторе в шесть рук. Политик в шутку поинтересовался, сколько займут репетиции.

«Как Зеленский, раз, два, три!» — сказал он.

После этого в ролике появился отрывок выступления нынешнего украинского президента в программе «Вечерний квартал» в 2016 году.

Сийярто не впервые высмеял главу киевского режима. Комментируя угрозы Зеленского в адрес венгерского премьера Виктора Орбана, он отметил, что ничего другого не стоит ждать от человека, который играл на рояле, подняв обе руки вверх.