Сийярто потребовал от Каллас гарантий энергобезопасности

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто потребовал от главы евродипломатии Каи Каллас гарантий, что возможное продление антироссийских санкций не скажутся на энергоснабжении Венгрии. Об этом он написал на своей странице в Facebook*.

По словам дипломата, он высказал Каллас такое требование в ходе телефонного разговора.

«Украина и/или Евросоюз должны гарантировать, что они никоим образом не будут мешать в Венгрию поставкам газа и нефти в будущем.<…> Не нужно нас убеждать, а нужно потребовать гарантии от украинской стороны», — написал Сийярто.

Он отметил, что решение о продлении санкций главы МИД стран ЕС примут в понедельник, при этом министр подчеркнул, что «отныне не выйдет и платить за чужие войны, и одновременно не обращать внимание на риски для нашей энергобезопасности».

Текущие анитроссийские санкции будут действовать до 31 января, однако их могут продлить до 31 июля 2025 года.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан поставил Украине три условия, при выполнении которых он согласится поддерживать продление санкций против России. Таким образом он потребовал снизить издержки от принимаемых ЕС санкций, которые несет страна.