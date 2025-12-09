Оператор «Турецкого потока» перевезет штаб-квартиру в Венгрию. Об этом в соцсети Facebook* заявил Министр иностранных дел и торговли республики Петер Сийярто.

«Вчера некоторые пытались распространять пугающие истории о компании, эксплуатирующей газопровод „Турецкий поток“», — написал дипломат.

По его словам, никакие санкции не ограничивают работу оператора, поэтому он уже начал переезжать из Нидерландов в Венгрию. Сийярто подчеркнул, что республике жизненно необходимо сотрудничество с Россией в сфере энергетики, поэтому страны будут защищать поставки российских нефти и газа на фоне атак Украины.

Глава МИД также отметил, что Венгрия дорого расплатилась за украинский кризис и заинтересована в его завершении.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан высказал мнение, что ситуация вокруг конфликта на Украине перешла в острую фазу — сейчас решается, усилится эскалация или начнется спад боевых действий. Он уточнил, что есть риск усиления напряженности из-за воинственных настроений в ЕС.