Сийярто озвучил позицию Венгрии по использованию ЕС активов России для Украины

Сийярто заявил, что Венгрия против использования ЕС активов России для Украины

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что выступает против идеи использования замороженных российских активов для оказания помощи Украине. Об этом сообщил ТАСС.

«Наша позиция четкая: то, что не ваше, не трогайте», — сказал он журналистам на полях форума «Российская энергетическая неделя» в Москве.

Накануне посол России в Бельгии Денис Гончар в беседе с ТАСС заявил, что попытки изъятия российских активов будут расцениваться как незаконные и противоречащие нормам международного права.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» проходит в столице с 15 по 17 октября. Центральная тема мероприятия — «Создавая энергетику будущего вместе».

