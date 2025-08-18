Сийярто ответил Сибиге на попытку оправдать атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба»
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина, атакуя нефтепровод «Дружба», нарушает интересы его страны, тогда как Будапешт, закупая российскую нефть, отстаивает свои собственные. Об этом министр написал в соцсети Facebook*.
«Я министр иностранных дел Венгрии, и для меня интересы Венгрии превыше всего», — подчеркнул он.
Сийярто напомнил, что Россия десятилетиями поставляет нефть в Венгрию по этому маршруту. При этом, по его словам, из-за украинских атак они регулярно останавливаются, что противоречит интересам Будапешта.
Сийярто также обратил внимание, что значительная часть импорта электроэнергии на Украину поступает через Венгрию.
Ранее венгерский министр сообщил о приостановке поставок нефти по трубопроводу на неопределенный срок. В ответ глава МИД Украины Андрей Сибига посоветовал ему «обращаться с жалобами к России».
После того как ВСУ атаковали нефтепровод, ведущий в Венгрию, поставки приостановились и в Словакию.
*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.