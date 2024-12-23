Венгрия получила «некультурный отказ» на запрошенный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

«Они не предоставили никаких конкретных объяснений, кроме тех, которые вы могли бы прочитать публично», — подчеркнул руководитель ведомства.

Известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хотел поговорить по телефону с Владимиром Зеленским, но не смог сделать этого.

На прошлой неделе венгерский премьер позвонил президенту России Владимиру Путину и обсудил с ним возможность установления на территории Европы «долговременного и устойчивого мира».

Украинский президент 19 декабря в очередной раз попытался унизить Виктора Орбана, который предложил прекратить огонь на Рождество.