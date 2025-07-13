Соединенные Штаты ввели высокие тарифы на товары из ЕС из-за некомпетентной политики главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом на странице в Facebook* заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он подчеркнул, что поведение фон дер Ляйен нанесло в последние годы огромный ущерб объединению.

«А теперь еще один провал: Урсула фон дер Ляйен и Еврокомиссия в Брюсселе не смогли договориться с администрацией США о выгодном тарифном соглашении», — отметил дипломат.

По его словам, из-за некомпетентности председателя ЕК снова будут страдать европейские компании. Сийярто объяснил, что венгерское руководство предлагало снизить пошлины на товары из США, чтобы найти компромисс с президентом Дональдом Трампом, но фон дер Ляйен отказалась от этого.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намекнул главе ЕК о том, что ей пора в отставку. Политик опубликовал в соцсети карикатурную обложку Time с уходящей с должности фон дер Ляйен.