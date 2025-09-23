Сийярто ответил еврочиновникам на запрет общаться с россиянами на ГА ООН

Венгрия не пойдет на поводу у европейских чиновников, выступивших с требованием прекратить общение с делегациями России и Белоруссии на Генеральной Ассамблее ООН. С таким заявлением выступил министр иностранных дел страны Петер Сийярто на своей странице в Facebook*.

Он подчеркнул, что с подобными требованиями со стороны Брюсселя сталкивается каждый год и ни разу их не выполнял.

«Я министр иностранных дел суверенного венгерского правительства, так что ни [глава дипкорпуса ЕС Кая] Каллас, ни другой брюссельский бюрократ или европейский политик не может мне указывать», — подчеркнул Сийярто.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что европейские коллеги прекрасно знают о его позиции, поэтому часто его обходят при распределении отдельных тем для дискуссий на международных площадках.

Сийярто подчеркнул, что в любом случае продвигает не интересующие Евросоюз темы, а только национальные интересы Венгрии.

Премьер-министр страны Виктор Орбан в конце прошлой недели заявил, что политика стран Запада потеряла свое звание образца для подражания. В качестве примера он привел позицию ЕС, который оказался на грани кризиса из-за накопленных долгов и провоцирующих насилие мигрантов.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.