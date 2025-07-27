Сийярто назвал сотрудничество с Россией выгодным для Венгрии

Отношения России и Венгрии основываются на взаимоуважении. Об этом РИА «Новости» заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто.

Он добавил, что сотрудничество с Россией выгодно Венгрии.

«У нас очень честные отношения, основанные на взаимном уважении», — объяснил дипломат.

По его словам, без российских энергоресурсов республике не удалось бы поддерживать низкие по сравнению с остальными странами Европы расходы на коммунальные услуги для народа.

Сийярто отметил, что давно знает главу МИД России Сергея Лаврова.

«Конечно, мы можем обратиться друг к другу, и, знаете, в Европе меня будут критиковать за то, что я говорю, что у меня хорошие отношения с министром Лавровым, но зачем мне лгать об этом», — сообщил он.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан допустил выход республики из Евросоюза. Политолог Габор Штир рассказал НСН, что слова политика на самом деле связаны с ослаблением объединения. По мнению эксперта, Венгрия не планирует покидать Евросоюз.