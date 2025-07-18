Орбан допустил выход Венгрии из Евросоюза

Выход Венгрии из Евросоюза теоретически возможен. Об этом венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил в интервью порталу Ultrahang.

Орбан напомнил, что в 2004 году Венгрия стала членом Евросоюза, но «тогда он был совсем не таким, как сейчас». Например, странам-членам не навязывали свое мнение о гендерном воспитании детей или участии в военном конфликте.

«Мы вступили в экономический союз, а теперь находимся в политическом союзе. Вот почему британцы вышли. Так что этот Евросоюз — это не тот Евросоюз», — сказал он.

По мнению премьер-министра, в нынешнем виде у ЕС «нет шансов на общеевропейское процветание, оно просто исчезает, разлагается, с ним покончено».

Однако на сегодняшний день, как отметил Орбан, для Венгрии пока выгодно быть внутри Евросоюза и бороться за перемены изнутри.

Ранее Виктор Орбан отказал Украине в членстве в Евросоюзе. Он заявил, что страна, где военкоматы применяют насилие, этого не достойна.