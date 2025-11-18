Сийярто назвал слова Зеленского о нефти из России атакой на суверенитет Венгрии

Президент Украины Владимир Зеленский совершил атаку на суверенитет Венгрии, пообещав добиться прекращения поставок нефти из России в республику. Об этом венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил в эфире программы «Час правды» .

«Это все же атаки на венгерский суверенитет в словесной форме, но если это будет иметь практические последствия, то это уже практическое нападение на венгерский суверенитет. Это неприемлемо», — сказал дипломат.

Сийярто добавил, что Будапешт подвергается регулярным нападкам со стороны Киева и Брюсселя, желающих втянуть республику в украинский конфликт. Но при действующем правительстве этого не произойдет.

Ранее премьер-министр Виктор Орбан объяснил, почему Венгрия не видит смысла финансово помогать Украине. Он сравнил действия ЕС со спаиванием алкоголика.