Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отреагировал на критику со стороны своего эстонского коллеги Маргуса Цахкны, назвав его одним из самых ярых сторонников продолжения вооружённого конфликта на территории Украины. Об этом он написал в социальной сети Х.

Глава МИД Венгрии отметил, что позиция Цахкны вызывает недоумение. Он призывает к продолжению военных действий, но при этом предупреждает о возможных последствиях конфликта.

«Он один из самых фанатичных сторонников войны в Европе, который настаивает на продолжении [конфликта] на Украине, но при этом читает лекции другим о рисках эскалации», — написал министр.

Сийярто обратил внимание на заявления Цахкны о возможном исключении Венгрии из состава Европейского союза.

Ранее в Венгрии рассказали о главном заблуждении Украины и ЕС о спецоперации. По словам Сийярто, Запад предоставил ВСУ значительное количество оружия и финансовой помощи, однако это не оказало ощутимого влияния на ход боевых действий. Ситуация в зоне конфликта складывается в пользу России.