В Венгрии рассказали о главном заблуждении Украины и ЕС о спецоперации

Сийярто: Украина и ЕС игнорируют реалии в конфликте с Россией

Фото: РИА «Новости»

Преимущество на стороне российской армии, а линия фронта сдвигается на запад. Но Евросоюз и Украина игнорируют это, все еще рассчитывая на победу, заявил на YouTube-канале Ultrahang министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Запад снабдил Украину большим количеством оружия и денег, но это, по его словам, не помогло. Обстановка в зоне боевых действий сложилась в пользу России. Сийярто призвал вынести урок из опыта, полученного за три года конфликта.

«А опыт заключается в том, что линия фронта перемещается на запад, а не на восток», — сказал он.

Министр заявил, что Евросоюз ошибочно надеется на победу Украины и требует продолжать боевые действия. Лишь президент США Дональд Трамп на переговорах в Вашингтоне указал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на реальное положение дел.

Ранее президент России Владимир Путин предложил ввести на Украине временное управление под эгидой ООН. Это позволит провести президентские выборы.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте