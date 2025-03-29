Сийярто: Украина и ЕС игнорируют реалии в конфликте с Россией

Преимущество на стороне российской армии, а линия фронта сдвигается на запад. Но Евросоюз и Украина игнорируют это, все еще рассчитывая на победу, заявил на YouTube-канале Ultrahang министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Запад снабдил Украину большим количеством оружия и денег, но это, по его словам, не помогло. Обстановка в зоне боевых действий сложилась в пользу России. Сийярто призвал вынести урок из опыта, полученного за три года конфликта.

«А опыт заключается в том, что линия фронта перемещается на запад, а не на восток», — сказал он.

Министр заявил, что Евросоюз ошибочно надеется на победу Украины и требует продолжать боевые действия. Лишь президент США Дональд Трамп на переговорах в Вашингтоне указал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на реальное положение дел.

Ранее президент России Владимир Путин предложил ввести на Украине временное управление под эгидой ООН. Это позволит провести президентские выборы.