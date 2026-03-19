Отправка Еврокомиссией делегации для инспекции трубопровода «Дружба» на Украине без участия венгерских и словацких экспертов — это большой фарс. Такое заявление сделал глава МИД Словакии Петер Сийярто в эфире национального агентства MTI .

Министр отметил, что ЕК сообщила о готовности делегации провести инспекцию трубопровода, тогда как украинский глава МИД заявил, что ничего не знает о прибытии экспертов на Украину. Сийярто напомнил, что Брюссель отклонил прошение Венгрии и Словакии включить их специалистов в комиссию.

«Это еще раз подтверждает, что никакого расследования на месте тут не будет и нет никакой серьезной комиссии экспертов, все это просто большой фарс», — подчеркнул Сийярто.

Глава словацкого внешнеполитического ведомства отметил, что нефтяная блокада Венгрии и Словакии — это совместный план Брюсселя и Киева, а разговоры о «поиске решения» — очередная «большая афера, поскольку и Брюссель, и Украина бесстыдно лгут, сговариваясь между собой».

Ранее ЕК предписал Украине назвать сроки запуска нефтепровода «Дружба». Брюссель направил Киеву четкий сигнал о желании увидеть конкретные сроки запуска трубопровода.