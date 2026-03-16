Евросоюз потребовал от Украины назвать сроки запуска нефтепровода «Дружба»

Украине указали на необходимость представить точный график возобновления работы нефтепровода «Дружба». Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен на пресс-конференции после встречи министров энергетики стран Евросоюза, его слова привело РИА «Новости» .

«Ряд государств представили свои позиции. Совет принял эту информацию к сведению и будет исходить из нее дальше», — отметил Йоргенсен.

При этом он уточнил, что Брюссель направил Киеву четкий сигнал о желании увидеть конкретные сроки запуска трубопровода. Обсуждение состоялось в рамках обмена мнениями по нефтепроводу.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что работы на нефтепроводе «Дружба» необходимо выполнить как можно быстрее. Он также обсудил ситуацию вокруг нефтепровода с иностранными лидерами, которые приехали во французскую столицу.