Атаки на трубопровод «Дружба» являются попыткой ударить по суверенитету Венгрии. Об этом заявил глава МИД республики Петер Сийярто, его процитировал ТАСС .

«Кто бы ни атаковал трубопровод, ведущий в Венгрию, он атакует наш национальный суверенитет», — объяснил министр.

По его словам, без «Дружбы» республика не может получить достаточно нефти. Он подчеркнул, что партнерство с российской стороной, особенно в сфере энергетики, имеет серьезное значение для страны.

«Россия помогает Венгрии, энергетические поставки из России жизненно важны для Венгрии», — уточнил дипломат.

Сийярто добавил, что не любит говорить о сотрудничестве «в политическом или идеологическом ключе», так как поставки энергоносителей являются физической проблемой. Глава МИД объяснил, что в его обязанности входит обеспечение безопасного транзита топлива в республику.

Ранее Сийярто раскритиковал заявления премьер-министра Польши Дональда Туска о «Северных потоках». Он отметил, что своим высказыванием польский политик встал на защиту террористов.

По его мнению, подобные заявления заставляют задуматься о том, что еще «можно взорвать, чтобы это считалось простительным или похвальным».