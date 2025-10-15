Сийярто назвал атаки на трубопровод «Дружба» покушением на суверенитет Венгрии
Атаки на трубопровод «Дружба» являются попыткой ударить по суверенитету Венгрии. Об этом заявил глава МИД республики Петер Сийярто, его процитировал ТАСС.
«Кто бы ни атаковал трубопровод, ведущий в Венгрию, он атакует наш национальный суверенитет», — объяснил министр.
По его словам, без «Дружбы» республика не может получить достаточно нефти. Он подчеркнул, что партнерство с российской стороной, особенно в сфере энергетики, имеет серьезное значение для страны.
«Россия помогает Венгрии, энергетические поставки из России жизненно важны для Венгрии», — уточнил дипломат.
Сийярто добавил, что не любит говорить о сотрудничестве «в политическом или идеологическом ключе», так как поставки энергоносителей являются физической проблемой. Глава МИД объяснил, что в его обязанности входит обеспечение безопасного транзита топлива в республику.
Ранее Сийярто раскритиковал заявления премьер-министра Польши Дональда Туска о «Северных потоках». Он отметил, что своим высказыванием польский политик встал на защиту террористов.
По его мнению, подобные заявления заставляют задуматься о том, что еще «можно взорвать, чтобы это считалось простительным или похвальным».