Сигнал тревоги прервал прямой эфир Al Jazeera в Катаре во время ударов Ирана

Прямой эфир телеканала Al Jazeera из студии в Катаре резко прервался из-за сигнала воздушной тревоги. Это произошло на фоне массированных ракетных ударов Ирана по американским объектам в регионе.

Журналисты находились в студии в Дохе, когда зазвучала сирена. Вещание остановили, эфир переключили на студию в другом городе.

Катар ранее закрыл свое воздушное пространство после того, как Иран нанес удары по авиабазе США и предупредил, что будет считать законными целями любые страны, предоставляющие инфраструктуру для израильских атак.

Напряженность в регионе резко возросла. Иран атаковал американские базы в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне в ответ на операцию США и Израиля «Эпическая ярость». В нескольких странах Персидского залива звучат сирены, воздушное пространство закрыто.