Путин: страны ШОС в декларации выступили против размещения оружия в космосе

Страны ШОС задекларировали, что выступают против милитаризации космоса. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода к российским СМИ по итогам саммита организации в Астане.

«Мы в декларации согласовали, и в других документах проходит, что все страны Шанхайской организации сотрудничества выступают против размещения любого оружия в космосе. Это все-таки сигнал для всего остального мира по поводу того, как мы относимся к милитаризации космического пространства», — указал глава государства.

Девизом саммита ШОС в Астане, который прошел 3-4 июля, стало «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию».

В конце мая Совбез ООН отклонил проект российской резолюции, направленной на недопущение гонки вооружений в космосе. А США обвинили Россию и Китай в создании космического оружия.