Сидел в одиночке, отказался от денег, легализовал наркотики. Умер беднейший президент мира Хосе Мухика

В Уругвае умер один из самых необычных президентов мира Хосе Мухика

Бывший президент Уругвая Хосе «Пепе» Мухика скончался на 90-м году жизни после продолжительной борьбы с раком. Об этом сообщил действующий глава государства Яманду Орси в Х .

Хосе Мухика, которого называли самым скромным лидером Латинской Америки, умер во вторник в возрасте 89 лет. Он оставил заметный след не только в истории Уругвая, но и в мировой политике — как человек, отказавшийся от дворца и живший на ферме.

Последние годы жизни бывший президент боролся с онкологией. В 2024 году он рассказал, что у него обнаружили опухоль пищевода. Позже врачи сообщили о ремиссии, однако вскоре рак распространился на печень. В январе 2025 года Мухика заявил, что отказывается от дальнейшего лечения.

Хосе Мухика начал путь в политике в 1960-х, вступив в леворадикальное движение Тупамарос. В годы диктатуры он провел почти 15 лет в заключении, пережил пытки, одиночное заключение и две попытки побега.

В 1985 году Мухика вернулся в политику, а в 2009 году он выиграл президентские выборы.

Во время президентства с 2010 по 2015 год Мухика провел ряд масштабных реформ, многие из которых признавались довольно сомнительными с точки зрения морали — среди прочего, политик легализовал в Уругвае марихуану для рекреационного употребления.

Мухика продолжал жить в скромном доме за городом, носил простую одежду и отказывался от формальностей. Его часто видели за рулем старого Volkswagen Beetle или работающим в огороде, за что и прозвали «самым бедным президентом мира».

В последние месяцы жизни Мухика просил оставить его в покое.

«Жизнь прекрасна, но изнашивается. Важно снова вставать каждый раз, когда падаешь. И если в тебе есть злость — преврати ее в надежду», — говорил он.

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