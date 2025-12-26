Сибирские морозы и снегопады накроют Турцию на следующей неделе

MGM: Холодный фронт из Сибири принесет в Турцию резкое похолодание и снег

Значительную часть Турции с пятницы ожидают аномальные морозы и снегопады, включая засушливый Стамбул. Об этом сообщило генеральное управление метеорологии страны (MGM).

«С 26 декабря Турция попадет под влияние холодной и дождливой погоды. На севере, в центральной части и на востоке страны ожидаются снег с дождем и снегопады», — отметили в ведомстве.

По данным синоптиков, ощущаемая температура по всей стране упадет на четыре-десять градусов минимум на неделю. Специалисты предупредили о рисках гололеда, ущербе для урожая и перебоях в работе транспорта.

Прогнозируется, что минимальная температура составит -3 градуса в Анкаре, 0 градусов в Стамбуле и -17 в Эрзуруме. Власти Стамбула призвали 16 миллионов жителей города быть осторожными из-за осадков в пятницу и субботу.

Метеоролог Орхан Шен заявил, что резкое похолодание на семь-восемь градусов к выходным вызвано волной холодного воздуха из Сибири.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что начиная со вторника жителей Москвы ждет похолодание до -13 градусов. А в Подмосковье температура опустится еще на два градуса ниже.