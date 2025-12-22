Москву накроет «холодное вторжение». Какая погода ждет на Новый год?

Метеоролог Позднякова сообщила о похолодании до -13 в Москве с 23 декабря

Начиная со вторника жителей Москвы ждет похолодание до -13 градусов, а в Подмосковье — даже на два градуса меньше. Об этом 360.ru рассказала синоптик Татьяна Позднякова.

По ее словам, вечером в понедельник в Москве и Подмосковье похолодает до -5, на погодах появится гололедица.

«Во вторник ночью местами пройдет небольшой снежок, похолодает до -11…-13 в Москве и до -15 по области. Сохранится плотный северо-восточный ветер, будет ощущение, что к нам прямо ледяной воздух пришел», — сказала она.

Позднякова добавила, что ночь на среду также ожидается довольно холодной, в Москве до -12, по области подморозит даже до -16.

«В ночь на четверг ожидается до -7 в Москве, по области до -10 градусов. Днем потеплеет до -3...-6 градусов соответственно», — отметила метеоролог.

Самой снежной ожидается пятница, 26 декабря, хотя столбики термометров не опустятся ниже -6 градусов. Начиная с субботы ночью до -6, а днем до -5. Скачки атмосферного давления и температурного режима москвичам обеспечены, констатировала Позднякова.

Синоптик уточнила, что волна морозной погоды сохранится до Нового года, оттепель не прогнозируется.

«Предварительно, на Новый год будет морозно, в районе -9…-12 градусов. Пока что у нас европейская зима. Но на новогодние каникулы будет период русской зимы, январь себя еще покажет», — заключила она.

Днем ранее в столице объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда и снегопада.