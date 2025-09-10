Польша на фоне закрытия границ с Белоруссией и заявлений о сбитых дронах может попытаться ввести бесполетную зону над Украиной. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор kp.ru Александр Коц.

Он напомнил, что польский МИД призвал соотечественников покинуть Белоруссию в преддверии военных учений «Запад-2025», а теперь в стране заговорили о сбитых на своей территории дронах.

«Хотя я, в принципе, не сомневаюсь, что это будут обломки „Гераней“. Их по Украине тонны валяются, и привезти пару сотен килограммов полякам, чтобы те потрясли ими на пресс-конференции, не составляет труда», — подчеркнул военкор.

Он предположил, что скоро польская сторона поднимет вопрос о введении бесполетной зоны над Украиной и министр иностранных дел Андрей Сибига «уже выступил застрельщиком».

«Информационный шум, безусловно, носит сугубо политический характер. Беспилотник, упавший в Эстонии, такой аллергии не вызвал», — добавил Коц.

Ранее польские власти провели экстренное совещание. Его темой стал вопрос защиты воздушного пространства республики.