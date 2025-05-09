Си Цзиньпин заявил о десятилетии великих потрясений в мире

Прошедшие 10 лет стали временем значительных прорывов в российско-китайских отношениях и великих потрясений в мире. Об этом после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявил председатель КНР Си Цзиньпин, его слова привело РИА «Новости» .

По его словам, «все стали свидетелями того, как взаимное политическое доверие между Россией и Китаем продолжает углубляться и укрепляться, а сотрудничество между двумя государствами в различных областях неуклонно растет».

«В условиях изменений в эпохе, мире и истории Россия и Китай должны твердо учитывать глобальные тенденции развития человечества и удерживать курс на развитие двусторонних отношений, активно сотрудничать и брать на себя ответственность за развитие и процветание стран, а также в поддержку справедливости и международного беспристрастия», — сказал китайский лидер.

Си Цзиньпин прилетел с визитом в Россию в среду, в четверг прошли переговоры делегаций стран на высшем уровне, сообщал RT.