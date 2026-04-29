Си Цзиньпин заявил, что Китай идет по пути зеленого развития

Пекин готов вместе с членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) улучшать глобальное управление экологией и создавать чистый, красивый мир. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин, сообщило агентство «Синьхуа» .

«В поздравительном письме Си Цзиньпин отметил, что Китай придерживается концепции „зеленые горы и изумрудные воды — бесценное сокровище“ и неуклонно идет по пути зеленого развития с приоритетом на защиту экологии», — отметили журналисты.

Си Цзиньпин добавил, что Китай активно участвует в создании глобальной экологической цивилизации, внося значительный вклад в ее развитие.

В этом году исполняется 25 лет со дня основания ШОС. Также в этом году начинается 15-я пятилетняя программа народнохозяйственного и социального развития.

Ранее Си Цзиньпин представил четыре предложения по поддержанию мира на Ближнем Востоке, включая координацию развития и безопасности, а также уважение суверенитета.