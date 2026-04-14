Си Цзиньпин выдвинул предложения по поддержанию мира на Ближнем Востоке

Си Цзиньпин представил четыре предложения по урегулированию на Ближнем Востоке

Лидер КНР Си Цзиньпин представил четыре предложения по поддержанию мира на Ближнем Востоке, включая координацию развития и безопасности, а также уважение суверенитета. Свои соображения он изложил на встрече с шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном в Пекине, сообщило Центральное телевидение Китая .

«Следует поддерживать государства Ближнего Востока в улучшении отношений, содействовать построению всеобъемлющей и устойчивой архитектуры безопасности, укреплять основу для мирного сосуществования», — сказал председатель КНР.

Во-вторых, отметил Цзиньпин, нужно уважать суверенитет и территориальную целостность стран Персидского залива и Ближнего Востока, а также защищать безопасность их жителей, учреждений и инфраструктуры.

В-третьих, продолжил он, нужно отстаивать первостепенность международного права и не допускать возвращения к закону джунглей.

«Безопасность — предпосылка для развития, которое — гарантия безопасности. Все стороны должны направить позитивную энергию на развитие», — объяснил Цзиньпин четвертый пункт.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи обвинил США в срыве подписания меморандума в Исламабаде.