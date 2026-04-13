Аракчи обвинил США в срыве подписания меморандума в Исламабаде
Глава МИД Ирана Аракчи: соглашение с США не подписали из-за позиции Вашингтона
Меморандум о взаимопонимании между Ираном и США в Исламабаде не удалось подписать из-за действий американской стороны. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в соцсети X.
Министр отметил, что в тот момент, когда стороны были близки к подписанию документа, Тегеран столкнулся с жесткой позицией Вашингтона. Он отметил также, что предложения постоянно пересматривались и отсутствовала гибкость со стороны американских представителей.
«Когда до подписания исламабадского меморандума оставалось совсем немного, мы столкнулись с максимализмом, постоянным изменением условий и ригидностью [американских визави]», — написал Арагчи.
Он также подчеркнул, что Иран вел переговоры добросовестно. Тегеран направил в Исламабад делегацию самого высокого уровня за последние 47 лет.
Руководители ближневосточных государств продолжили прикладывать посреднические усилия, добиваясь возобновления контактов между Тегераном и Вашингтоном. Хотя стороны по-прежнему обмениваются претензиями, возможность дипломатического урегулирования сохраняется.