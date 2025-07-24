Си Цзиньпин провел встречу с руководством ЕС в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с руководством Европейского союза. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая .

Си Цзиньпин 24 июля принял главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошту.

Встреча лидера КНР с руководством Евросоюза состоялась в Пекине. Журналисты не привели других подробностей переговоров.

Ранее в СМИ появилась информация о подготовке Си Цзиньпином трехсторонней встречи с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Переговоры могут состояться на праздновании 80-й годовщины окончания Второй мировой войны в Пекине 3 сентября.