Си Цзиньпин провел историческую встречу

Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с главой оппозиционной партии Тайваня «Гоминьдан» Чжэн Ливэнь в Пекине. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

По информации источника, главной темой диалога стало очередное подтверждение позиции Поднебесной — отрицание участия любых внешних сил в региональном вопросе и единство территории.

«По обе стороны Тайваньского пролива соотечественники принадлежат к китайской нации», — подчеркнул Цзиньпин.

Председатель КНР напомнил, что Тайвань в прошлом подвергался оккупации, и добавил, что будущее отношений определяет исключительно китайский народ.

Си Цзиньпин выразил уверенность в сближении сторон без влияния глобальных геополитических изменений. Чжэн Ливэнь отметила, что в будущем Тайваньский пролив не станет шахматной доской для вмешательства извне и перестанет быть очагом потенциального конфликта.

Ливэнь вступила в должность председатель «Гоминьдана» в ноябре прошлого года. Она подчеркивала, что должна встретиться с китайским коллегой перед визитом в США.