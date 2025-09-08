Страны БРИКС должны использовать сильные стороны, чтобы добиваться больших результатов. Об этом заявил глава Китая Си Цзиньпин на онлайн-саммите организации, его слова привело ЦТАК .

Лидер КНР призвал объединение действовать ответственно и помогать друг другу, чтобы вместе выдержать все испытания.

«В сильную бурю узнается прочная трава, а в огне познается настоящее золото», — подчеркнул китайский лидер.

Также он заявил, что БРИКС нужно твердо стоять на принципах открытости и взаимовыгоды, защищать международный экономический и торговый порядок.

Онлайн-саммит собрали, чтобы обсудить возможный ответ на новую тарифную политику США. В этот день «Радиостанция Судного дня» передала новый загадочный сигнал.