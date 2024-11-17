Си Цзиньпин призвал США предельно осторожно подходить к вопросу Тайваня

Си Цзиньпин назвал Байдену четыре красные линии в отношениях США и Китая

Если США действительно стремятся к миру, то им следует выступать против независимости Тайваня и поддерживать мирное воссоединение Китая. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с американским президентом Джо Байденом в Лиме, которая состоялась в рамках саммита АТЭС.

«Мир и стабильность по обе стороны пролива и сепаратистская деятельность за независимость Тайваня несовместимы, как огонь и вода», — процитировал его китайский МИД.

Си Цзиньпин призвал США уважать ключевые принципы: не вмешиваться в дела Тайваня, не посягать на демократию и права человека в республике и не ограничивать ее право на развитие. Он отметил, что эти красные линии нельзя пересекать.

«США должны с особой осторожностью подходить к тайваньскому вопросу», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Ранее главы США и Китая договорились сохранить контроль в сфере ядерного оружия. Во время диалога председатель КНР также выразил готовность работать с новой администрацией США.