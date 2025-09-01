Си Цзиньпин призвал ШОС к продвижению справедливой системы глобального управления

Странам ШОС важно продвигать формирование более рациональной и справедливой системы глобального управления. Такое мнение выразил председатель КНР Си Цзиньпин на 25-м заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, его процитировало РИА «Новости» .

«Мы должны поддерживать многостороннюю торговую систему, центром которой является Всемирная торговая организация», — сказал он.

Также политик объяснил, что странам ШОС необходимо «содействовать инклюзивной экономической глобализации».

Кроме того, Си Цзиньпин заявил, что ШОС нужно сопротивляться блоковой конфронтации и травле. Китайский председатель призвал защищать международные отношения с передовой ролью Организации Объединенных Наций.

Мероприятие началось в Китае, в городе Тяньцзинь. Это самый крупный за всю историю организации саммит, в нем участвуют более 20 глав иностранных государств и представители международных организаций.