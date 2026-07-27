Си Цзиньпин призвал продвигать расширенное сотрудничество БРИКС

Китай и Бразилия должны совместно способствовать качественному развитию расширенного сотрудничества в рамках БРИКС. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, его процитировало Центральное телевидение Китая .

«Обе стороны должны совместно содействовать качественному развитию расширенного сотрудничества БРИКС, придерживаться верного направления сотрудничества, сохранять единство», — заявил Си Цзиньпин.

Китайский председатель отметил, что необходимо достичь новых практических итогов и открыть новую главу в укреплении солидарности и самостоятельного развития государств Глобального Юга.

В июне президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2026 заявил, что вклад стран БРИКС в мировой ВВП за последние пять лет составил 49%.