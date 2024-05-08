Китай нанес «завуалированный удар» по США | 360°

Мир 08 мая 2024, 23:02 Китай нанес «завуалированный удар» по США Politico: Си Цзиньпин ударил по США своим заявлением про конфликт на Украине РИА «Новости»

Читать 360 в

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время поездки во Францию завуалированно раскритиковал страны Запада, обвинившие его в связях с Россией. Об этом журналистка Клеа Колкатт заявила в статье для Politico.

Колкатт привела заявление Си Цзиньпина о том, что Китай «выступает против использования украинского кризиса для обвинения третьей страны и разжигания новой холодной войны».

Реклама

«Си Цзиньпин использовал свое самое резкое заявление во время визита, чтобы завуалированно раскритиковать Вашингтон и другие западные страны, которые обвиняют Пекин в поддержке Кремля», — отметила журналистка.

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил недовольство из-за критики со стороны президента Франции Эммануэля Макрона из-за тесного сотрудничества России и Китая. Как писала газета The New York Times, попытка французского лидера убедить Си Цзиньпина надавить на РФ по вопросу Украины провалилась.