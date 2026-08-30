Си Цзиньпин прибыл в Киргизию с государственным визитом

Председатель КНР Си Цзиньпин вместе с супругой Пэн Лиюань начал длительный государственный визит в Киргизию. Его самолет приземлился в аэропорту Манаса, где его встретили президент республики Садыр Жапаров и первая леди Айгуль Жапарова. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» .

Китайскую делегацию встретил почетный караул. Кроме того, для лидеров двух государств прямо на взлетной полосе устроили представление с охотничьими соколами, собаками, воинами в национальных костюмах, всадниками и юртами.

Си Цзиньпин обратился от имени правительства и народа Китая к лидеру и жителям Киргизии. Он подчеркнул, что традиционная дружба двух государств имеет глубокие корни, а контакты между двумя народами — тысячелетнюю историю.

Председатель КНР подчеркнул, что последние годы сотрудничество двух стран можно назвать «золотым периодом» за счет роста двусторонней торговли, туризма и совместных инвестиционных проектов, которые приносят пользу всему региону.

«Я подробно обменяюсь мнениями с президентом Жапаровым о китайско-киргизских отношениях, сотрудничестве в различных областях, а также о международных и региональных вопросах, представляющих взаимный интерес», — заявил Си Цзиньпин.

По открытым данным, у председателя КНР запланированы переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, по итогам которых лидеры подпишут несколько документов.

Также глава Китая примет участие в мероприятиях, посвященных 35-летию независимости Киргизии, в заседании Совета глав государств — участников Шанхайской организации сотрудничества и церемонии открытия Всемирных игр кочевников. Визит Си Цзиньпина в Киргизию завершится 3 сентября.

В начале августа председатель правительства России Михаил Мишустин анонсировал визит премьера Государственного совета Китая Ли Цяна. Он подчеркнул, что ожидает коллегу уже осенью.