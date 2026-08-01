Премьер Госсовета КНР посетит Россию осенью
Мишустин: Россия осенью ждет с визитом премьера Госсовета КНР Ли Цяна
Осенью в России ожидается визит премьера Государственного совета Китая Ли Цяна. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин, чьи слова привел ТАСС.
«Совсем скоро мы ждем визит моего друга, нашего уважаемого партнера премьер-министра Китая господина Ли Цяна», — сказал глава кабмина.
Мишустин выступил с таким заявлением в рамках рабочей поездки в Туву. Там премьеру презентовали проект китайской компании «Лунсин» по разработке Кызыл-Таштыгского полиметаллического месторождения.
Глава кабмина назвал проект важным направлением — полимерную руду поставляют на заводы России, Казахстана и КНР.
Ранее китайский лидер Си Цзиньпин призвал продвигать расширенное сотрудничество БРИКС.