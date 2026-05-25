FT: на переговорах в Китае Си Цзиньпин повысил голос после слов Трампа о Японии
Председатель КНР Си Цзиньпин повысил голос во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом, когда они затронули тему Японии. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Financial Times.
Обозреватели подчеркнули, что именно этот эпизод стал самым напряженным за всю встречу. Источники газеты рассказали, что Си раскритиковал премьер-министра Японии Санаэ Такаити и ее планы увеличить оборонные расходы страны. После этого Трамп заявил, что Токио стоило бы занять более жесткую позицию в вопросах обороны на фоне угрозы со стороны Северной Кореи.
Журналисты обратили внимание, что обсуждение японской политики изначально не входило в программу переговоров.
Трамп посетил в Китай с государственным визитом 13 мая, а позже назвал встречу с китайским лидером отличной. Си Цзиньпин охарактеризовал переговоры с Трампом как исторические.