FT: на переговорах в Китае Си Цзиньпин повысил голос после слов Трампа о Японии

Председатель КНР Си Цзиньпин повысил голос во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом, когда они затронули тему Японии. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Financial Times .

Обозреватели подчеркнули, что именно этот эпизод стал самым напряженным за всю встречу. Источники газеты рассказали, что Си раскритиковал премьер-министра Японии Санаэ Такаити и ее планы увеличить оборонные расходы страны. После этого Трамп заявил, что Токио стоило бы занять более жесткую позицию в вопросах обороны на фоне угрозы со стороны Северной Кореи.

Журналисты обратили внимание, что обсуждение японской политики изначально не входило в программу переговоров.

Трамп посетил в Китай с государственным визитом 13 мая, а позже назвал встречу с китайским лидером отличной. Си Цзиньпин охарактеризовал переговоры с Трампом как исторические.