Путин принял приглашение Токаева посетить Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил российского коллегу Владимира Путина вновь посетить страну в ноябре 2024 года, на что он ответил согласием. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Встреча Токаев и Путина состоялась вечером 3 июля в президентском центре Казахстана. На ней глава республики предложил Путину вновь приехать в страну и совместить визит с заседанием Высшего совета Организации Договора о коллективной безопасности.

«Полагаю, это необходимо для поддержания набранного темпа сотрудничества между Россией и Казахстаном. Надеюсь увидеть Вас еще раз в нашей стране, теперь уже с государственным визитом», — обратился Токаев к Путину.

Российский президент поблагодарил коллегу за приглашение и согласился, что поездку рациональнее осуществить в сроки проведения саммита ОДКБ.

«Благодарю за приглашение. Безусловно, оно принимается. Хочу напомнить, что Россия и Казахстан председательствуют в БРИКС, СНГ, ОДКБ и ШОС. Будем помогать друг другу и поддерживать», — добавил он.

Ранее Путин провел в Астане переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.