Китай поддерживает право Ирана на использование мирного атома. Об этом сообщил Си Цзиньпин на встрече с коллегой Масудом Пезешкианом в Пекине, его слова привело ЦТАК .

«Китай ценит неоднократное подтверждение Ираном своего обязательства не разрабатывать ядерное оружие», — добавил лидер страны.

Кроме того, он выразил поддержку Пезешкиану в вопросе защиты государственного суверенитета, территориальной целостности, законных прав и интересов Ирана.

Ранее бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов заявил, что политическая стратегия США приводит к формированию альянса между Россией, Китаем, Индией, Северной Кореей и Ираном.