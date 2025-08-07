Адмирал Комоедов заявил, что стратегия США провоцирует формирование альянса Китая, Индии, КНДР и Ирана

Экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России Владимир Комоедов поделился мнением с ИА НСН о развитии текущих событий в мировой политике, обратив внимание на возможность формирования нового военно-политического блока в ближайшей перспективе. Он предположил, что политическая стратегия Соединенных Штатов провоцирует формирование альянса России, Китая, Индии, Северной Кореи и Ирана.

Комоедов подчеркнул, что совместное патрулирование кораблей Тихоокеанского флота России и ВМС Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе носит характер учебных мероприятий. Российский отряд включает в себя большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», китайский эсминец «Шаосин» и вспомогательные суда обоих государств. Адмирал отметил, что китайская армия самостоятельно способна решать большинство оборонных задач, обладая значительным военным потенциалом.

Комоедов обозначил, что постоянное сотрудничество в сфере совместных патрулей не представляется целесообразным, и такие мероприятия целесообразно проводить в случае возникновения конкретной угрозы. Адмирал убежден, что противостояние американской военной мощи невозможно в одиночку, и только консолидация усилий способна обеспечить стабильность и безопасность.