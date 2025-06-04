Си Цзиньпин ответил молчанием на призыв Трампа к переговорам по пошлинам

Politico: Си Цзиньпин отказался от встречи с Трампом после скандала с Зеленским

Затянувшиеся переговоры между США и Китаем по поводу взаимного введения тарифов вызвали нервную реакцию американского лидера Дональда Трампа. Как сообщила газета Politico со ссылкой на источники, глава Белого дома потребовал организовать телефонные переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. Пекин на все эти попытки выхода на диалог ответил молчанием.

По словам собеседников издания, для Трампа выход на контакт с китайским лидером чрезвычайно важен. Потому что, несмотря на возвращение к взаимному снижению пошлин, поставки редкоземельных металлов в США так и не возобновились.

«Трамп считает, что принципиальный разговор — это способ преодолеть много шума и перейти прямо к сути дела», — пояснили источники.

Но саму возможность такого диалога на фоне хладнокровного молчания Китая они сочли маловероятной. По их словам, нервничающий Трамп поставил Си Цзиньпина в выгодное положение, поэтому он максимально затянет паузу.

Кроме того, власти КНР опасаются репутационных рисков для своего лидера из-за непредсказуемого поведения президента США во время личных встреч. В качестве примера они привели переросший в перепалку скандал с украинским лидером Владимиром Зеленским, а также встречу Трампа с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

«Это необычная практика для дипломатов КНР — подвергать лидера риску потенциально неловкой или непредсказуемой встречи», — добавили собеседники.

В начале мая после обострения в торговой войне США и Китай пришли к соглашению. Американцы снизили пошлины на китайские товары со 145 до 30%, а Пекин на американские — со 125 до 10%. Такие показатели сохранили на 90 дней для продолжения переговоров. Этот срок уже подходит к концу, но к новому соглашению стороны так и не пришли.