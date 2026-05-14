Си Цзиньпин не позволил Трампу перетянуть рукопожатие на себя

Daniel Torok/White House
Фото: Daniel Torok/White House/www.globallookpress.com

Американский лидер Дональд Трамп начал приветствие главы КНР Си Цзиньпина, притянув его руку к себе, но тот не дал перехватить инициативу. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости». 

Рукопожатие президента США и председателя КНР длилось 14 секунд. 

Трамп вышел из президентского лимузинам, приблизился к Си Цзиньпину и протянул ему руку ладонью вверх. Китайский лидер держал ладонь выше, перпендикулярно земле, широко расставив пальцы. 

Сначала ладони оказались ближе к Трампу, но потом Си Цзиньпин уравнял положение. В итоге оба лидера жали руки на одинаковом расстоянии друг от друга. 

Глава Белого дома счел дружбу с главой КНР за честь и выразил уверенность, что отношения двух государств станут крепче. 

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте