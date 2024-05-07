Си Цзиньпин напомнил об ударах НАТО по посольству КНР в Югославии | 360°

Мир 07 мая 2024, 12:54 Си Цзиньпин напомнил об ударах НАТО по посольству КНР в Югославии Лидер КНР Си Цзиньпин: не забудем удары НАТО по посольству в Белграде

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Удары самолетов стран НАТО по китайскому посольству в Белграде, нанесенные 25 лет назад, забывать нельзя. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Его процитировало сербское издание Politika.

«Сегодня исполняется 25 лет вопиющему удару НАТО по посольству Китая в Югославии, убившему трех китайских журналистов», — заявил Си.

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По его словам, китайцы ценят мир, но не позволят повториться этой трагедии. Си Цзиньпин выразил уверенность, что скрепленная кровью китайско-сербская дружба сохранится. Пекин и Белград будут работать над углублением стратегического партнерства между странами, подытожил он.

В МИД Китая удары НАТО по Югославии назвали варварскими. В ведомстве подчеркнули, что атаку совершили без санкций со стороны Совбеза ООН.

Ранее Франция сорвала заседание Совбеза ООН, на котором должны были рассмотреть вопрос об агрессии НАТО в отношении Югославии.