Си Цзиньпин может не поехать на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро

Председатель КНР Си Цзиньпин не сможет приехать на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщили источники издания China Morning Post .

«Председатель КНР Си Цзиньпин не будет присутствовать на саммите БРИКС на следующей неделе в Рио-де-Жанейро», — заявили журналисты.

Вместо него может поехать премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Си Цзиньпин не примет участие в саммите в Рио-де-Жанейро из-за того, что лидер Китая уже дважды за последний год проводил переговоры с бразильским президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Их предыдущие встречи состоялись в рамках саммита G20, во время официального визита в Бразилию в ноябре 2024 года, а также в мае в Пекине.

Официально китайские власти не подтвердили информацию о вероятном пропуске председателем саммита.

Ранее российский лидер Владимир Путин и Си Цзиньпин в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Диалог носил дружеский, конструктивный характер.